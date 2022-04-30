疫情嚴峻，民眾瘋搶快篩試劑，繼口罩、酒精、疫苗後，街頭排隊人潮苦苦等待購買實名制快篩試劑的景象再現；國民黨立委蔣萬安昨（29日）則是在臉書留言處提到，服務處附近的藥局整個下午排隊人潮越聚越多，「政府什麼時候才能做好充足準備，讓民眾安心防疫？」

你有買到快篩劑嗎？」「排隊排了多久？」「我跑六家才買到！」蔣萬安在臉書指出，「快篩實名制上路第二天，這些對話已經成為民眾的日常問候。過去政府不斷高喊「超前部署」，卻屢屢被病毒反超，要快篩劑沒快篩劑、要藥品沒藥品，好像沒準備就被推上考場的學生一樣，只能倉促應戰。陳部長居然還公開把責任怪罪給病毒，事實證明所謂超前部署早已失敗。

蔣萬安提到，而「3+4」政策造成基層作業混亂、民怨四起，突顯政府面對疫情，沒有溝通、毫無準備、完全卸責！我們能理解，疫情當前，有些決策必須快速下達，但事前是否有和地方政府清楚溝通？接下來是否能確保快篩劑穩定供貨？後續如何建立快篩結果的回報機制、避免黑數？以及公衛人力的調配上，如何減輕行政作業負擔？這四個問題政府必需審慎思考，並向大眾清楚說明。

蔣萬安喊話，面對不斷上升的確診數字，民眾希望執政者能把事情做好，將疫情帶來的傷害降到最低，我也會持續諮詢學者專家，不斷向政府提出建言，回應民眾的期待。