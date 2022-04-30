新竹縣長公館40多歲楊姓駐衛警昨晚確診，縣府緊急啟動疫調作業，匡列包括縣長楊文科等職場接觸者6人採檢，今早PCR 結果出爐，6人均為陰性。昨晚衛生局針對公館環境進行消毒，今早也加派環保局人員至縣府公共空間進行消毒作業。

新竹縣長公館40多歲楊姓駐衛警。27日出現身體不適，自行前往診所快篩結果陰性，28日晚自行前往北榮新竹分院PCR採檢，衛生局接獲醫院通報陽性確診，衛生局立即啟動疫調作業，匡列職場接觸者6人、同住家人3人。

楊姓駐衛警平日在縣長公館擔任公館維安勤務，經疫調最近上班為25日，當晚8時下班後即休假，27日身體不適，自行前往診所快篩結果陰性，隔晚又因不舒服，自行前往北榮新竹分院PCR採檢，結果29日晚獲報陽性確診。

經晚間疫調釐清，楊文科與楊姓駐衛警最後接觸日為25日，匡列接觸者自26日起算居家隔離3＋4天，26、27、28日3天居隔已過，30日PCR採檢結果出爐為陰性，為慎重起見，楊文科取消30日所有行程。