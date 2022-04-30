疫情持續升溫，中央自28日起於全台各藥局鋪貨販售實名制快篩試劑，遇到首個周末，物流量龐大實名制快篩試劑全卡住。桃園市不少藥局緊急貼出公告宣布「暫停販售」，仍在苦等中央配送的快篩試劑，強調一拿到貨便會緊急加開販售。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏表示，29日晚間收到指揮中心緊急通知，公告指出30日（六）要販賣的快篩會在29、30日陸續收到，因物流配送時間不定，建議可將30日販售時間訂在下午後。至於5月1日（日）要販賣的快篩會在30日、5月1日陸續收到，建議可將5月1日販售時間訂在下午之後。

「今早仍有不少民眾排隊！」家福聯合藥局藥師杜佳曄直呼，藥局的實名制快篩試劑原本都在早上開賣，但目前藥局內沒有存貨，加上臨時接到中央通知，29日晚間已在臉書公告停發1天，現仍在等待中央配送的快篩試劑到貨，如果稍晚有到貨會再向民眾公告販售時間，請民眾多體諒。

鄭志宏也呼籲，社區藥局的藥師們協助販售快篩試劑非常辛苦，自口罩實名制到快篩實名制一直處於第一線為民服務，另也提醒民眾不要囤積快篩試劑，中央配送的快篩試劑量一定足夠，應把試劑留給真正有需要的人。