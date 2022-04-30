本土疫情居高不下，台灣大學4月29日校園單日再增31人確診。校方表示，5月4日起，有確診學生或密切接觸者等相關課程，授課教師得採遠距教學至學期末，期末考得採線上或實體方式辦理。

考量疫情居高不下，台大日前宣布，80人以上等大型課程全面採取遠距教學。但國內近來疫情不斷攀升，台大又再宣布，只要有確診學生或密切接觸者的課程，一律採遠距教學到期末。

至於細部執行方式，台大說明，一般課程採遠距教學，期末考得採線上或實體方式辦理。實驗及實作課程以實體為原則，請規劃安全距離之上課方式，師生於實驗室時務必確實戴口罩。其他課程如有特殊需要，亦可向教務處申請核定上課方式。

台大指出，碩博士生學位考試得以視訊方式進行。遠距口試的委員仍將致送口試費用，但不得請領車馬費。委員簽名可採電子簽名。

台大也提到，因應疫情，110-2學期繳交論文的截止時間延至8月31日。口試的時間也彈性處理，只要碩博士班學生能夠在8月31日以前完成繳交論文程序，就能如期畢業，如果無法在8月31日前完成繳交論文的程序，則下一個學期須註冊繳費，而修業期限屆滿者應令退學。

根據教育部規定，3分之1系、所、班組內有確診個案及密切接觸者，便符合全校暫停實體課程條件，台大目前已達此條件。

不過，教育部回應，為兼顧學生受教權益，並未直接全校停課，而是先授權受影響課程並由教師和學生討論後，實施遠距教學到學期末。台大依照規定提報計畫至緊急應變小組，教育部將會審視後回覆，以利台大在5月4日起推動上述措施。