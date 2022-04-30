合歡山高山杜鵑花季吸引大批遊客上山賞花，勞動節3天連假第一天，合歡山沿線各停車場一早就爆滿，警方在今天上午6時至11時設哨實施高乘載管制。（警方提供／謝瓊雲南投傳真）

合歡山高山杜鵑花季吸引大批遊客上山賞花，勞動節3天連假第一天，合歡山沿線各停車場一早就爆滿，警方在今天上午6時至11時設哨實施高乘載管制。（警方提供／謝瓊雲南投傳真）

51勞動節連假第一天，合歡山自30日凌晨起就湧現上山欣賞高山杜鵑花的賞花人潮車潮；交通部公路總局與仁愛分局警方，從上午6時至11時實施高乘載管制，上山自小客車需有3人以上，否則禁止上山；昆陽以上多個停車場一早就已經停滿。

正值合歡山高山杜鵑花季盛開時期，勞工自周六至下周一有3天連假，不少民眾無懼新冠肺炎本土疫情大爆發，仍舉家開車上山到戶外賞花避疫；警方估計今天連假首日，上午上山的人車比前兩個周休假日人潮增加至少3成。

警方持續在台14甲線18K翠峰管制站實施高乘載管制，經過事前2周的宣導，多數民眾均能遵守規定，也有不少人乾脆避開管制時段，提前在凌晨就上山，因此包括昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等，沿線幾個主要停車場，清晨4、5點就宣告客滿，連同可開放路邊停車的路段，也早已停滿車輛。

仁愛分局翠峰派出所出動大批員警持續疏導交通，也加強巡邏取締沿線的違規停車，一早停車位就已經一位難求，公路總局緊急藉由沿途的電子看板公告提醒遊客，並建議暫時轉往其他景點旅遊。

另外，台8線中橫公路117.4K關原路段，因發生大規模崩塌阻斷道路，公路總局同步實施「人本關懷通行」措施，東部民眾欲前往西部地區，透過台7甲線、台8線改道後，銜接台14甲線進入南投地區，因山區道路蜿蜒、路途遙遠，需增加3小時行車時間；在41K大禹嶺地區如因高乘載管制等候開放，將更加延長行車時間，大大考驗用路人及駕駛體力及精神，公路總局指出，可在台14甲線41K大禹嶺管制站，向警方填寫特殊通行登記表，載明相關資料後即可予以放行。