新竹縣4月30日停課一覽。（新竹縣政府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月30日停課一覽。（新竹縣政府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月30日停課一覽。（新竹縣政府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月30日停課一覽。（新竹縣政府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月30日停課一覽。（新竹縣政府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月30日停課一覽。（新竹縣政府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4月30日新增暫停實體授課的學校包含竹北市星苗國際幼兒園、竹仁國小、寶山鄉的園區蒙特梭利幼兒園。竹北國小、六家高中則各新增1名學生確診。

補習班則新增竹北市的竹仁棋院（安興附幼確診生）、竹科蔓課照中心（竹仁國確診生）。

竹北市

◆星苗國際幼兒園／1名幼生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆竹仁棋院／因安興附幼確診幼生影響，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆竹仁國小／3名學生確診，一班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天；另2班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆竹科蔓課照中心／因竹仁國小確診生就讀，3班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天

◆竹北國小／1名學生確診（累計2人），該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。另一班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆六家高中（高中部）／1名學生確診（累計2人），該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。另一班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆鳳岡國中／1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆仁愛國中／1名學生確診，該班4／26（二）至5／2（一）暫停實體課程7天。

◆竹北市立幼兒園聯興分班／1幼生確診，全班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆康乃薾美國學校／2名學生確診，其中1班自4／25（一）至5／13（五）暫停實體課程。（屬該校考試週，需要考試時才需到校，學校跟家長通知至5／13前皆進行線上課程）。另1班自4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆道禾實驗教育機構／國小部2名學生確診，由於該2名學生同一班，該班自4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

◆安興附幼／1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆聯合補習班成功校／因六家高中確診，該4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆黃羽補習班／因安興國小確診者就讀，該班部分人員4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆妮可補習班／因十興國小確診者就讀，該班部分人員4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆安興國小／1名學生確診，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆十興國小／1名學生確診，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆東興國小／1名學生確診，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

◆金名課照中心／因東興國小確診生就讀，2班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆思達數學補習班／1名教師確診，該班4／24（日）至5／3（二）暫停實體授課10天。

◆安安幼兒園／1名幼生確診，該班4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程10天。

◆杜威幼兒園／1名幼生確診 該班4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。

◆竹北國中／1名學生確診，該班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10日。

◆卓越補習班／因竹北國中確診案，4／25（一）全補習班暫停實體授課1天，該班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆康乃薾中小學／1名學生確診（累計2名），該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天，另一班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體課程10天，5／2（一）恢復上課。

◆東興國中／1名學生確診，該班級及夜自習師生4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10天。

◆六家國小／累計4名學生確診，分布於3個班級，其中1班自4／21（四）至4／ 30（六），均暫停實體授課10天（另2班已結束暫停實體授課）。

◆艾菲兒補習班／因六家國小確診生就讀，其中1班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

寶山鄉

◆園區蒙特梭利幼兒園／1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

竹東鎮

◆上智國小／1名教師確診，由於跨班教學，因此國小部4班，幼兒園2班4／26（二）至5／2（一）暫停實體課程7天

◆道禾幼兒園／2名學童確診。因不同班級，最後到園日不同，停課日期分別為4／28（四）至5／4（三）、4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天

◆財團法人信誼基金會附設新竹縣私立工研幼兒園／1名學生確診，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆育田美語／因大同國小確診生就讀，全補習班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆上館國小／14名學生確診，確診班級及密切接觸者班級已達10班以上，全校自4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程 10 天，於5／3(二)復課

◆佳音補習班竹東分校／因上館國小確診生就讀，全補習班4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程10天。

◆歡樂堡幼兒園／幼生確診已達12人，全園自4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。

◆小花補習班因大同國小確診者，全補習班4／23（六）至5／2(一) 暫停實體課程10日。

◆傑晟補習班／1名老師確診，全補習班自4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程10日。

◆縣立竹東幼兒園／2名同班確診者，該班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體課程10天。

◆哥德補習班／因大同國小確診案，全補習班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體課程10天。

◆自強國中／2名學生確診，1班自4／22（五）至5／1（日），另一班4／23(六)至5／2（一）暫停實體課程10天。

◆學群文理補習班／因大同國小、碧潭國小、中山國小、二重國小確診生就讀，及教師確診（累計確診12名），全補習班4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。

◆大同國小／目前確診學生累計18名，確診者班級及密切接觸者班級已超過三分之一，全校自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天，將於5／2（一）復課。

◆傑得補習班／因大同國小學生確診案，全補習班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10日。

◆二重國小／累計3名學生確診，1班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10日，因5／1遇假日，於5／2復課。另1班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體課程10天。

◆易成補習班／因二重國小確診生就讀，全補習班4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10日。

◆中山國小／2班3名學生確診，該2班4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天。

◆英橋補習班／因中山國小一年級確診者就讀，全補習班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體課程10日。

芎林鄉

◆芎林國小／1名學生確診，該班自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天，5／2（一）復課。

◆冠希補習班（因芎林國小確診案），該班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆碧潭國小／1名學生確診，該班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

新豐鄉

◆埔和國小／1名學生確診，因授課老師跨年級，也有全校共同活動，全校（含幼兒園）自4／22（五）至5／1（日）暫停實體授課10天。

◆新豐國小／1名學生、1名教師確診，該2班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天、4／28（四）至5／4（三）暫停實體授課7天。

◆龍寶貝補習班／1名教師確診，3班自4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆愛丁堡幼兒園／1名學生確診。該自4／28（三）至5／4（三）暫停實體課程7天

新埔鎮

◆檸檬樹幼兒園／1名學生確診，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆興盛幼兒園／1名幼生確診，該班級自4／21（四）至5／1（日），暫停實體課程10天。

◆內思高工／共12名確診，其中9名同班、2名同班及1名教師確診，該3班4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天。

◆清水國小／1名教師確診，因老師跨班授課且活動範圍多有重疊，全校4／21（四）至4／30（六）暫停實體授課10天，因逢假日，5／2（一）復課。

湖口鄉

◆湖口鄉立幼兒園／1名幼生確診，全園4／26（五）至5／2（一）暫停實體課程7天。

◆新湖國小／1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆中興國小／1名學生確診，該班4／29（五）5／5（四）暫停實體課程7天。

◆親兒園補習班／因新湖國小確診案，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

◆湖口高中／2名學生確診，該2班自4／23（六）至5／2（一）暫停實體授課10天。

關西鎮

◆關西國小／1名學生確診，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆關西冠弘課照中心／因關西國小確診案 ，該班4／27（三）至5／3（二）暫停實體課程7天。

◆中國兒童幼兒園／1名幼生確診，該班4／26（二）至5／2（一）暫停實體課程7天。

◆南和國小／1名導師確診，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體授課7天。

◆關西國中／2名學生確診，該2班4／26（二）至5／2（一）暫停實體授課7天。

◆愛加倍幼兒園／1名幼生確診，該班自4／23（六）至5／2（一）暫停實體課程10天。

尖石鄉

◆梅花國小／1名導師確診，全校4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

北埔鄉

◆大坪國小／1名學生確診，該班4／26（三）至5／2（一）暫停實體課程7天。