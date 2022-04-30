羅智強直播

國民黨近日在做大安、文山區市議員初選民調，傳出羅智強指定接班的辦公室主任楊指斗第一天民調吊車尾，讓羅相當擔憂。羅指出，黨內市議員游淑慧2018年選前民調也曾是「落選頭」，他為了挺游因此剃頭，果真成功拉抬其選情；故今日（30）他們將攜手辦一場「剃頭的報恩」記者會，盼大家今晚守住電話搶救楊民調。此文獲破萬個讚，網友回應相當踴躍。

羅智強今日早上在臉書發文稱，昨日午夜他接到了游淑慧的電話，游知道楊植斗的電話民調選情告急，很可能在初選就會被淘汰，游提起2018年時她的選情也非常危急，選前民調是「落選頭」，他立刻跨區到內湖、南港為游剃頭，此舉不僅成為當天的頭條新聞，更一舉拉抬游的選情，讓游成功當選。

羅智強指出，那是他人生當中最值得的一次剃頭，因為從此台北市議會有了一個超級戰將，游淑慧的問政表現真的是讓他敬佩不已。而讓他感動萬分的是，游知道楊植斗選情危急後，主動向他提起了這件事，說她想舉行一個「剃頭的報恩」記者會提醒大家，請大家今晚幫楊守住電話民調，期許未來台北市議會多一個像她一樣的戰將。

此文發出後獲得超過1萬個讚、近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「台灣社會需要羅智強、游淑慧這樣的有情有義，台灣政壇更需要注入這樣的活力！」「你們三個都是我最喜歡的藍營新世代」、「初選對沒有錢的選將是最辛苦的」、「這就是新人從政的悲哀，太沒資源了」、「我還記得當年這新聞，很感動的畫面」。

「剃頭的報恩」記者會於今日10時30分舉行，由羅智強與游淑慧「執刀」為楊植斗剃頭。三人現場笑成一團，游則坦言，雖然他們看似心情輕鬆其實卻很擔憂，他們昨晚討論到12點，為楊的初選電話民調心急如焚。