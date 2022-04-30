今年以來，外資自台股提款的金額已高達7185.41億元，改寫外資單年度賣超台股金額紀錄；而投信法人對台股不離不棄，本週買超台股45.88億元，連續買超週數累計來到第16週，今年來投信法人回補台股金額達1241.11億元，統計年迄今75個交易日中，買超台股的交易日高達66天，推升投信年迄今的買超金額為史上單年度第二高，僅次於2007年的1553.79億元。外資今年以來賣超台股金額是投信買超的5.8倍。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，在美國升息、通膨增溫之下，今年法人資金明顯呈現外資賣、投信買的局面，由於全球預期聯準會緊縮政策可能加速，外資賣超主要鎖定權值龍頭股，而今年美股科技股表現落後，拖累台股科技股也疲弱不振，進而影響指數走勢。目前市場在等待5月3、4日將召開的FOMC會議結果，若緊縮政策如市場預期，有機會展開彈升行情，另外，市場期待大陸五一長假後上海有望解封復工，對於相關電子股供應鏈將是一大利多。

安聯投信台股團隊表示，美國科技股財報好壞參半，聯準會將在5月5日公布縮表規劃，地緣政治緊張加劇，以及美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高等，市場不確定因素仍多。在總經面不利的大環境下，基本面又有諸多雜音與不確定性的情況下，第二季宜保守看待，現階段對於下半年基本面難估算，因此布局步調上宜更審慎，題材上更聚焦在高成長動能、但低本益比、評價面浮現的相關族群，如ASIC、載板等。

至於在後續觀察上，安聯投信台股團隊表示，在美國，高通膨環境影響消費力道；在中國，經濟放緩、影響內需消費動能，加上歷經封城，當地民眾對於民生物資等需求度增溫、是否也會壓抑或排擠原本對消費電子相關的需求，也存有變數，需專追蹤需求端的變化。就技術面，台股短中長期均線架構偏弱，短線跌深儘管有利反彈，但趨勢上偏空格局未變，建議風險控管、切勿躁進。