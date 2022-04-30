台灣本土疫情狂燒，政府朝向「減災」、「共存」方向調整防疫策略，引發各界討論。國民黨副主席連勝文認為，民進黨之所以會在社會還沒有做好準備的情況下，就決定要與病毒共存，出發點還是政治考量，但台灣百姓要為民進黨因政治考量所做出的倉促決定，付出多少代價？

連勝文今天(30日)在臉書上表示，在沒有事先部署及縝密規劃的情況下，當權者在極短的時間之內即決定台灣要與病毒共存！所以才會發生沒疫苗、沒篩劑甚至沒病床的糟糕情況！而民進黨大官叫大家凡事「自主應變」，感覺上就是要大家自生自滅，這真是充滿諷刺意味的一句話！

連勝文懷疑，民進黨之所以會在社會還沒有做好準備的情況下，即倉促決定要與病毒共存，出發點還是政治考量，害怕疫情會變成影響年底選舉的變數，衝擊民進黨選情，所以乾脆讓疫情現在先爆發。等到年底選舉時疫情趨緩，一方面可以排除對其選情的負面效應，另一方面還可以繼續吹捧自己抗疫成功的神話！「但台灣百姓要為民進黨政治考量，所做出的倉促決定，付出多少代價？」

連勝文質疑，很多染疫者是無症狀的，在沒有任何快篩的要求下，可能根本不知道自己染病，這樣要如何自主回報？而有些染病者，即便有症狀，但基於各種原因也沒有主動回報，也沒有據實匡列接觸者，而這些染疫者持續在社區中活動，豈不是造成其他民眾更大的風險？我真不知道這倒底是基於什麼樣的科學根據，所決定的作法？

連勝文指出，關於醫療量能的部分，當權者一旦想到要擴大成立專責醫療處所，就可能被類比成大陸的方艙醫院，這正是民進黨及塔綠班的禁忌！「硬拗了這麼久，現在怎麼可以自我打臉！？」他認為，與其讓很多不幸染疫者待在家中，若能夠提供民眾迅速的醫療協助，這應該是保護民眾生命安全最有效的方式，而如果民進黨真的害怕外界會把台灣類似作法比擬成大陸方艙醫院，那乾脆就叫「新台灣防疫模式示範中心」。

連勝文感嘆，實在很難想像台灣若真的有20%、甚至更多的人不幸確診，到底會對社會產生多大衝擊？在當權者充滿私利算計的情況下，我們真的只能祈求上帝，保佑大家身體健康！