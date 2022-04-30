嘉義縣竹崎鄉鹿滿鹿鳴路今天早上9點44分左右傳出住宅火警，位於鹿滿派出所附近的民宅竄出火苗，因該處是4連棟，消防員趕緊出動滅火，目前火勢已撲滅，幸現場無人員受困、受傷。

高楠公路地下道瓦斯管油氣外泄 幸無人受傷
新北石門民宅竄火舌 6旬翁行動不便獲救送醫
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