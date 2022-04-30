嘉縣竹崎鄉民宅傳火警 惡火連燒4間房 11:082022/04/30 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉縣竹崎鄉鹿滿一處4連棟民宅傳火警，幸無人受傷。（民眾提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣竹崎鄉鹿滿鹿鳴路今天早上9點44分左右傳出住宅火警，位於鹿滿派出所附近的民宅竄出火苗，因該處是4連棟，消防員趕緊出動滅火，目前火勢已撲滅，幸現場無人員受困、受傷。 高楠公路地下道瓦斯管油氣外泄 幸無人受傷 新北石門民宅竄火舌 6旬翁行動不便獲救送醫 #連棟 #鹿滿 #竹崎 #民宅火警 #無人受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門伯玉路3車連環撞 車損幸無人受傷 11:492022/03/22 社會 泰安民宅大火狂燃燒成廢墟 屋主嗆傷命危送醫 16:132022/03/24 社會 佳績頻傳 嘉縣竹崎高中學生奪全國羽球U19混雙冠軍 19:172022/02/25 生活 嘉縣寒害延遲性農損216萬 04:102022/03/02 地方新聞 彰化22戶連棟宅龜裂 驚見一線天 04:102022/03/26 地方新聞 感人！台東連棟民宅惡火 孝子揹88歲老母急逃火窟 10:052022/02/24 社會 嘉義竹崎義隆村長打造粉紅村 吸引超過5000人前往 21:412022/04/18 生活 永和民宅竄火苗濃煙 1老翁嗆昏燒燙傷送醫 15:092022/03/15 社會 回味黃博館四連棟「日常之歌」 兌換小虎窗花材料包「虎哩福氣」 10:592022/02/04 生活 學測放榜 嘉義縣永慶高中、竹崎高中學生表現不俗 19:542022/03/01 生活 推廣無人機噴藥防治荔枝椿象 嘉義竹崎鄉公所辦觀摩會 14:002022/02/08 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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