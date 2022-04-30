1名大樓管理員日前察覺，有中風病史的獨居住戶陳姓老翁已2天沒出門，她前往敲門沒回應，驚覺有異報警。中市第三警分局員警到場敲門多時，才聽到內有細小聲音回應，但遲未前來開門，經警連繫家屬同意，進門查看，赫然發現老翁不適臥床，無法起身求救，所幸及時發現將他送醫。

大樓女管理員報案指稱，66歲住戶陳姓老翁每天出門買餐點，見面都會寒暄問候，但已2天不見人影，她擔心有狀況，從門縫塞紙條提醒他要出門走走，甚至還去敲門，但都沒回應，才報警求助。

員警獲報到場在門外敲門多時，總算聽到屋內傳出細微回應聲，但仍遲遲不見老翁來開門，員警察覺不太對勁，透過管理員聯繫家屬，取得同意直接入內察看。

員警進門赫然發現老翁躺臥床上、無力起身，他向警方表示，過去曾經中風，可能近日氣溫變化大導致身體不適，雖聽到警方在外敲門，但他無法起身，不過，老翁還逞強無大礙，頑固拒絕警方協助送醫。

老翁弟弟接獲警方通知，從清水區趕到現場勸說，老翁才首肯接受就醫治療，陳弟感謝細心的管理員及員警相助，避免遺憾發生。

警方提醒民眾，與年邁獨居長者應保持電話聯繫，或請鄰居多加關懷，並可利用獨居長者緊急救援連線服務，藉由通訊系統與24小時監控中心連線，協助緊急救護。