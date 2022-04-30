【愛傳媒左化鵬專欄】薄暮時分，在萬里瑪鋉溪旁的山徑，突然起了大霧，前路一片迷濛，行不得也哥哥，只好停車歇息，正巧見到路旁有一「高家繡球花田」，我和內人就入內參觀。

這片繡球花田，佔地八千多坪，此時正開滿了白色的、藍色的繡球花。我們從溪畔的小橋上望去，一朵朵繡球花，挨挨擠擠，白的雪白，藍的靛藍，還有幾朵桃紅的、鵝黃的，點綴其間。好像一團團、一簇簇的繡球，滾動在春風裡。

我們嗅著淡淡的花香，沿著瑪鋉溪漫步，遠山隱沒在雲霧繚繞中，夾岸山花爛漫，彩蝶飛舞，風吹草動，溪水淙淙，我們彷彿走進了一幅山水國畫裡，多麼詩意，多麼浪漫。

「你們來早了」，遇到了園主高逢謙，他説：「這片繡球花田，共有八個品種，現在開的只是白的、藍的，下個月中旬以後，艷紅的、桃紅的、粉紅的，將次第盛開，會美的讓人窒息」。

我不知道什麼是窒息的感覺，下個月我將再來親身感受一下。

作者為資深媒體人

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