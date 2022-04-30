郭姓犯嫌作案時身穿雨衣，與遭補時所持物件。（基隆市警察局提供／陳敬哲基隆傳真）

1名居住基隆42歲郭姓男子，29日分別下午3時與晚間6時，分別鎖定名約50到60多歲女性，當2名被害人走在路邊時，騎乘機車搶奪隨身包包，被害人立刻報警，警方調閱監視器鎖定犯嫌後，巡邏員警在晚間8時逮捕郭男。

據了解，郭男日前曾在台北市南港與基隆市七堵區，各有1件搶奪路人包包犯案紀錄，案件正在審理中，29日先隨機偷竊一台機車，下午3時在基隆安樂高中附近，看到1名婦人單獨行走，立刻騎車搶奪婦人所持包包。

郭男犯案後，騎車到不遠處拿走包包內約700元現金，將被害人包包丟棄路邊，郭男食髓知味，晚間6時在基隆樂利二街附近，再次鎖定1名婦人行搶，同樣拿取包包內現金1000多元，又把搶來包包丟棄在路邊。

警方表示，接獲報案後立刻組成專案小組稽查，先調閱第一起事件周邊監視器，發現雖然沒有下雨，郭男卻穿著雨衣騎車，調閱第二起事件周邊監視器，發現郭男專著同一件雨衣，騎乘同一台機車作案。

警方說明，由於郭男有毒品與搶劫前科，加上日前曾經犯案，因此兩起案件發生後，藉由現場事證馬上就能鎖定，郭男騎乘機車在查閱車牌資料後，也發現是當天偷來的贓車，晚間8時基隆巡邏員警在基隆仁一路發現郭男立刻逮捕。

郭男遭逮捕時，穿著犯案時同一件雨衣，警察向前攔查沒有反抗坦承犯案，警方以搶奪與強盜將郭男移送基隆地檢署；基隆市警察局提醒，民眾走在街上包包最好不要背在左側，容易遭到類似犯案者鎖定搶奪。

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