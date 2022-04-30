擁有甜美精緻臉蛋和不科學的超突出身材的網紅黃琳被封為「兇版Angelababy」、「世新女神」，最近她人去墾丁旅遊，陽光沙灘美景加美人，每回貼出的照片都為她得到上萬讚，近期她曬出自己立志要減肥的影片，可見她隨著音檔發誓要減肥，接著穿著比基尼在原地跑步彈跳，招牌巨胸也跟著搖晃，幾乎要溢出比基尼上衣大走光，讓網友看了也直言頭超暈。

黃琳過去大學時期就曾登上PTT表特版，目前在IG已有76萬粉絲追蹤，最近烏俄戰爭爆發，黃琳也相當關心，她曬出比基尼照，意有所指說：「Make love not war（製造愛，不要戰爭）」，而她身上穿了高衩的藍色比基尼小褲，正面看來渾圓美臀相當明顯，側面的巨胸更是吸睛，

黃琳原地跑步，晃暈了許多粉絲。（圖／翻攝自lovelynnboo IG）

傳聞擁有32D上圍的黃琳，每回曬出辣照，雙峰都相當突出，去年她分享到夏威夷度假曬出新款布料超少的比基尼，都讓粉絲直呼要流鼻血，而旅程中她不忘大膽體驗高空跳傘，可見在高空下她揹著降落傘不怕高露出燦笑，後方還有外籍教練貼身陪同，引來粉絲羨慕說：「幸運的教練」。

黃琳最近轉到墾丁旅行，過程中依舊美照大放送，最近她曬出自己賣萌的影片，跟著音檔宣示要開始減肥，接著穿著粉色比基尼蹦蹦跳跳，她還笑稱是：「標記出你減肥失敗的朋友」，接著說：「我準備要好好燃燒卡路里，我會戒掉垃圾食物還有酒精」，引來粉絲說：「音浪太強」、「好暈」、「好想一起減肥」、「太偉大了」。