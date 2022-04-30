1名男網友在《爆料公社》發文，日前他朋友被教召5天，第3天時，營區內有2人確診，但長官卻告知大家先不要說出去，後續友人也沒有被匡列，教召結束後營區僅每人發1個快塞試劑，並要求大家自主格隔離，原PO的友人事後身體不舒服去醫院PCR後陽性確診，讓他不禁發文抱怨，是國防部封鎖消息嗎?不教召留在原工作崗位也不會輕易確診，現在將近半個月無法上班，損失要自行承擔嗎?

網友麻吉因為教召向公司請假5天，進營區確診，質疑國防部封鎖消息，怒批：損失誰來賠？

原PO在《爆料公社》APP發文，他朋友這個月24日到29日被教召5天，第1天進營區快大家快篩都是陰性，不料第3天時進行第2次快篩，發現有2人確診，但友人卻收到上級要求，請大家先不要說出去的通知，原PO表示他們在冷氣房密閉空間集合，也有跟確診者接觸，結果完全沒有被匡列呈報。

原PO還說，友人原本預計29日下午4點解召，原PO早上8點30分就接到好友電話，說營區給他們寢室的每個人1份快篩試劑，回家自主隔離，但是朋友卻出現不舒服症狀，離營後直接直奔醫院PCR，結果竟是陽性。

原PO憤怒寫下，這樣到底要算誰的疏失？沒有教召在外面好好工作，不會輕易確診，結果進營區教召回來後就確診，原工作因教召請假，現在確診整整半個月不能上班，這些損失誰能賠？並質疑國防部是否封鎖消息？然後快速解召就可以把責任推得遠遠的？