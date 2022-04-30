桃園警察分局龍安派出所員警29日接獲轄區金融機構通報，有女子疑似遭詐騙準備匯款，到場發現54歲曾姓女子在網路認識美國男並交往，稱自己帳戶、手機被公司沒收，身無分文，要她匯款6萬元。警方一聽就是詐騙手法，成功阻詐。

員警到場瞭解，曾女說透過網路認識一位美籍男子湯瑪士，經過一段時間交往成為男女朋友，最近他因為工作出了問題，帳戶及手機被公司沒收，變得身無分文，希望曾女可以幫他，曾女不疑有他，遵照其指示，準備匯款新台幣6萬元到湯瑪士的台灣朋友馮先生帳戶內，再由其轉交。員警一聽研判是詐騙集團慣用手法，立即予以勸阻，經過約半小時說明勸導，曾小姐表示不匯款了直接離開銀行，員警感覺其態度有異，尾隨在後卻發現她跑到旁邊的ATM要直接匯款。

員警馬上趨前制止，曾女非常堅持要操作匯款，並稱是要把錢匯到母親帳戶，員警急的大喊：姊啊 他是騙妳的!等曾女情緒較緩和，員警提出為何在美國的男友需要透過台灣朋友帳戶匯款？且與對方完全沒見過面、通過電話，如何信任一個虛幻的男友？是否應做更細密的查證再做決定？經過員警積極勸說，曾女才決定停止匯款。