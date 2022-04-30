星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、摩羯座、巨蟹座的男人寧願跟前任復合，也不想要找新的對象，他們非常念舊，常常回憶過去那段感情的甜蜜，分手後依然難以忘懷，一心只想要修復過去，再續前緣。

▍1.雙魚座

雙魚男單身時比較不切實際，腦中常常充滿各種浪漫的幻想，一旦遇到真心喜歡的人，他們會為了對方改變，希望自己能夠成為一個可靠的人，願意給另一半承諾，也能夠承擔責任，和交往前的樣子差異非常大。因為雙魚男很用心對待感情，分手時他們格外痛苦，常常會想起過去那段甜蜜時光，根本無法接受新戀情，如果前任願意回頭，他們絕對會立刻點頭答應復合。

▍2.摩羯座

摩羯男性格務實穩重，擇偶時非常謹慎，總要花很長的時間觀察對方，唯有符合心目中所有條件的人，他們才願意主動追求，但也因為如此，很容易因為觀察太久而錯失良機，一旦真的把心目中的女神追到手，摩羯男就會非常珍惜，雖然不會有甜言蜜語，或沒有浪漫的舉動，但他們會用實際行動來展示愛意。如果這樣努力經營的感情走向分手，摩羯男會感到非常痛苦，雖然不會呼天搶地，卻會憂鬱很久，反省自己到底哪一步做錯，在徹底想通前，他們無法認識新的對象，而且他們會不斷想要做些什麼來彌補前任，如果有機會重新在一起，他們絕對會立刻回頭。

▍3.巨蟹座

巨蟹男性格比較被動，不太敢主動追求喜歡的對象，不過只要正式交往，他們就會展現體貼和溫柔的一面，是公認的模範男友，他們會非常貼心，努力經營這段感情，如果不幸分手了，他們會沉浸在悲傷的情緒之中，不斷回憶對方的種種優點，就算認識新朋友，他們還是會忍不住和前任比較，甚至會因此覺得前任才是最適合自己的人，因此拒絕了許多人的追求，如果前任願意復合，對巨蟹男來說就是失而復得的寶貝。