mini LED設備商惠特（6706）將於5月中舉行法說會，法說會前卻遭設備商致茂（2360）提起侵權之訴，指惠特侵害致茂LED量測專利，並求償新台幣1,000萬元，致茂在惠特接獲的訴狀中要求，不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口與該專利相關之產品。

惠特29日發出重訊公告，已委請律師處理，以維護公司權益，目前已進入訴訟程序，公司不予評論；不過以目前所得資訊及前開金額，該訴訟案件並未對公司財務及業務造成重大影響。

儘管求償金額不大，即使惠特全數吸收對其每股盈餘僅影響每股盈餘0.14元，不過根據惠特公告，致茂除求償1,000萬元之外，還要求自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5％計算的利息。

惠特將於5月12日應券商邀請參加法說會，2021年繳出每股盈餘13.98元的亮麗成績單，惠特在mini LED點測、分選設備的市占率上居世界第一大，同時也是陸資mini LED廠的設備供應商。