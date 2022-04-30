台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，交通部提出「類火車」方案因應，民眾黨立委張其祿質疑，部分替代方案一天僅有少數的公車班次，而且部分觀光區的車站疏運，恐因為輸運巴士、計程車等車流大增，影響當地交通，政府對交通應變對策的不充分，將會變成一場災難。

張其祿指出，根據交通部公布的5月1日「疏運應變措施」，相關的替代方案竟然有讓旅客去等一天僅有數班的公車，像是福隆至瑞芳1天僅5班，雙溪至宜蘭1天更只有2班，甚至某些車站的應變方案根本就是付之闕如。

此外，某些位在偏鄉及觀光區車站的疏運，也可能因疏運巴士、計程車及小客車等車流的大量增加，以致造成當地公路交通的嚴重堵塞。民眾所期待的五一勞動節連假出遊及偏鄉居民的生活交通，則可能因政府交通應變對策的不充分而會變成一場災難。

張其祿說，先前因天災或人禍所導致的運輸系統中斷，例如4月1日東南水泥肇事事件，其在善後和藉客運巴士進行旅客疏運時，就因為周遭公路車流突然暴增、交通癱瘓，而導致做為「替代方案」的交通車輛疏運不及，旅客大量滯留在車站及周遭，形成宛若逃難潮的混亂場景。

張其祿要求交通部，須及早對「特殊停運狀況」研議出更為完整的應變及配套措施，以有效處理此次「51台鐵停運危機」，並保障旅客及國人行的權益。