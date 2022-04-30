燈桿蓋被打開。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

楊嫌到案一度還辯解是有其他人跟他一起到現場剪電線。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄台88線橋下的路燈日前突然熄滅，造成用路人不便，工務局養工處外包商獲報後立刻到現場查看，沒想到發現竟是電線被剪，報警後員警組專案小組調閱監視器發現一台腳踏車，只要是他所經之處，過不久路燈就會滅掉，循線找到該名楊姓男子，依法送辦。

高雄市大寮區台88線橋下往屏東方向，日前在機車道約有15座路燈沒亮，工務局養護工程處外包商獲報後立刻到場了解，發現燈桿蓋都被打開，其中長約50米的電線遭剪走，損失金額約1100元，雖然不多，但路燈不亮已經造成用路人不方便，影響行車安全，但因為不知道電線何時遭竊，現場也沒有裝設監視器，增加警方偵辦的難度。

林園分局大寮所員警組成專案小組，過濾周圍的監視器，發現在15日深夜2點多，一台腳踏車經過電線失竊的現場，不久後整個道路的燈光隨之熄滅，鎖定這名55歲的楊姓男子涉有重嫌。

不過他一位遊民，平時以資源回收為業，且居無定所，27日通知他到案，楊嫌到案避重就輕，一度辯解說是有其他人跟他一起到現場剪電線，並各自離去並不知道電線下落，但監視器中僅他一人，全案問詢後依竊盜案偵辦。