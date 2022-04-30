台北市長柯文哲提出快篩陽性當作確診者處理，新北市長侯友宜今天表示，當確診量往上衝，快篩陽性當作確診是未來一定要走的路，但不是現在，因為還要有相關配套與法令解釋需要中央在這段過渡期間準備，另外快篩試劑也要能方便取得才能做。

侯友宜說，快篩陽視同確診個案是未來一定要做的，過程中必須思考許多層面，如居隔部分要先做，居隔電子圍籬先解隔，才有辦法一步一步走到快篩陽視同確診者，因涉及到很多流程，有一些辦法規定要轉換，也要有準備時間。

侯友宜說，中央說目前現況不可行，但走一段時間，當量往上衝，就必須要用快篩陽變確診者。

另北市要求民眾快篩陽再到採檢站做PCR，侯友宜說，現在快篩試劑實名制，還有很多民眾第一時間沒辦法買到，新北會持續觀察這段時間民眾購買情形，當大家都達到一定量，再來考慮做快篩陽才可到PCR，或有特殊狀況才來PCR採檢。

對部分醫院家開小夜班PCR紓解量能，侯友宜也說，新北量能是全國最高，目前量能也夠，但第一線醫護同仁工作量非常大，如何減輕工作量，如改用快篩陽性後才到篩檢站PCR，這部分一定會調整，若有其他緊急狀況，也要有綠色通道等方式等，讓問題一並解決就會實施。

至於唾液快篩試劑核准進口，侯友宜說，只要是便宜方便、準確度高，且經過專家允許，與中央單位審核通過，使用無虞下，一定會按照標準做好後面配套處理。