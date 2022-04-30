北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩日前在對軍方勉勵時表示，必須維持革命武力的絕對優勢，才能在必要時徹底遏制、封鎖敵方的核威脅等行動。

報導稱，金正恩在25日人民革命軍建軍90週年閱兵式後，將當天指揮閱兵式的軍方幹部召集至勞動黨中央委員會本部大樓，做以上發言勉勵。北韓官媒一般會在隔天報導相關消息，推測金正恩可能在29日召集軍方幹部。

金正恩表示，當前局勢在各勢力間的激烈爭鬥下，只有持續增強自身力量，才能守護自身尊嚴及權益；誰都阻擋不了的攻擊力與壓倒性的軍事力量，才是能確保國家與人民安全及後代未來的生命線。

他也要求軍方幹部時刻銘記祖國、革命、人民賦予的使命，帶著必勝的信心，為強化國家軍事力量的神聖偉業獻身；他並指示軍方幹部確切掌握黨的軍事建設方向與整體路線，果斷推動革命武力向新階段發展。

這次活動出席幹部包括北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長兼黨書記朴正天、國防相李永吉，以及各軍總司令及軍團長。

平壤當局在25日舉行金正恩掌權以來首次人民革命軍建軍紀念日閱兵式，金正恩當時發表談話就曾表示，北韓所持有的核武不只為遏制戰爭，在國家根本利益可能受到侵害時也會使用。他這次與軍方幹部的談話可能是基於閱兵式公開談話，暗示可能採取先發制人的核攻擊。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，金正恩公開表示將以核武應對外來勢力的侵害，可能是為應對南韓總統當選人尹錫悅主張的「先發制人攻擊」。

金正恩胞妹金與正5日也曾公開表示，若南韓政府「誤判情勢」而採取先發制人攻擊等行動，北韓將不得不動用核武。

此外，鄭成長指出，金正恩在這次閱兵式上罕見穿著元首服演說，可能象徵以「強對強」方式應對尹錫悅政府 。（編輯：周永捷）1110430