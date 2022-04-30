總統蔡英文昨（29日）在臉書Po文，自己曾到訪、鄰近台大的老書店「台灣ê店」即將結束營業，她還上傳了一張自己與老闆10年前的合照，表示「非常懷念」，然而時值疫情嚴重期間，蔡英文的貼文立刻引起網友砲轟，質疑她「疫情嚴重，竟還有心情上傳不相關的貼文」。

蔡英文昨（29日）上傳了自己10年前與「台灣ê店」書店老闆吳成三的合照，並寫下「你有去過台北公館的「台灣ê店」書店嗎？台灣ê店在公館的舊址即將熄燈，記得我在2012年，也曾到訪過。當時，吳成三老闆非常詳盡地為我介紹店內豐富的藏書，還珍藏了整套《美麗島》雜誌。相信台灣ê店是許多學生的共同回憶，我也在當時的拜訪留下許多照片，令人懷念」。

然而目前台灣本土確診術節節攀升，同時也面臨了快篩試劑的搶購潮，蔡英文的貼文遭大批網友批評，砲轟她「妳還有時間逛書店，真是無言」、「疫情已經升溫了還在po些跟疫情無關的事」、「真的是不食人間煙火，不思人民的需求」、「總統再次提醒大家，書店是躲避新冠疫情最安全的地方之一」。

也有網友指出並質疑照片中的蔡英文沒戴口罩，對此蔡英文臉書小編已緊急加上「照片攝於2012年」的註明。