中共中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳已接替孫紹騁，任退役軍人事務部黨組書記。目前國台辦官網尚未撤下裴金佳的職務。

據退役軍人事務部微信公眾號消息，4月30日上午，中央組織部有關負責人出席退役軍人事務部領導幹部會議，宣佈中央決定：裴金佳任退役軍人事務部黨組書記，孫紹騁不再擔任退役軍人事務部黨組書記職務，另有任用。

裴金佳出生於1963年8月，福建安溪人，1990年12月加入中國共產黨，1984年8月參加工作，中央黨校大學學歷。

裴金佳在福建工作多年，曾任廈門市開元區區長、思明區委書記、副市長，南平市市長、市委書記等職。2015年2月，他任廈門市委副書記、市長，2016年9月任廈門市委書記，同年11月任福建省委常委、廈門市委書記。

2017年10月，裴金佳當選為十九屆中央候補委員。2018年11月，他任中共中央台辦、國務院台辦副主任，直至此次職務調整。

孫紹騁出生於1960年7月，山東海陽人，曾任民政部副部長、黨組成員，山東省副省長，山西省委常委、統戰部部長、副省長，民政部黨組副書記、副部長，國土資源部黨組書記、副部長等職，2018年3月任退役軍人事務部黨組書記、部長。

2018年，在中共深化黨和國家機構改革中，為維護軍人軍屬合法權益，加強退役軍人服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，將民政部的退役軍人優撫安置職責，人力資源和社會保障部的軍官轉業安置職責，以及中央軍委政治工作部、後勤保障部有關職責整合，組建退役軍人事務部，作為國務院組成部門。