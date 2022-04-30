由於疫情指揮中心決定5月1日啟動「自主回報系統」，由確診民眾自行通報確診及密切接觸者，但自行通報密集接觸者名單，恐令防疫險保單道德風險大幅升高，已有產險公司決定採新理賠作法。

產險業者表示，因應防疫政策轉變，除原有申請理賠所需要文件外，針對確診及隔離理賠，將啟動「實質審查」；另針對多張投保理賠也將限縮理賠張數；若發現較不尋常保險理賠案件將請金融法制暨犯罪防治中心調查。

在自主回報疫調系統啟動後，依衛福部報告顯示，確診者在接到確 診通知時，要上網自主填報同住親友、學校、公司、機關防疫長或主管聯絡資料，再由資訊系統發送通知書給密切接觸者，系統也會同步 通知學校、公司、機關防疫長或主管，請其匡列接觸者並回傳名冊， 提供給衛生局開立電子居隔單。

由於防疫政策持續改變，產險業者說，依照在新的自主回報系統啟動後，防疫保單要理賠隔離保險金，恐不能只有「電子居隔單」作依據，因應疫情指揮中心新政策，產險公司依保單條款解釋，將「保留進一步要求文件以及調查的權利」。

產險業者表示，為避免道德風險大幅升高，會先請申請理賠的保戶填寫相關問卷資料，如接觸者人、事實、任職公司以及其他必須資訊後，產 險公司會針對保戶所填寫的資料，展開實質審查，至於產險業者說，有關於問卷內容，會再跟法律顧問會仔細研究。

外傳有些民眾在產險公司下架前大買各家的防疫保單，甚至有一家四口共16張防疫險保單，由於「保險」是作損害填補，因此，各產險公司將採新的理賠原則。

兆豐產險在保單上即規定投保該公司防疫保單僅限一張為限 ，兆豐產險表示，若客戶投保多家產險防疫保單，該公司即不會受理 。若是民眾在投保前作不實的陳述，自然無法獲得理賠。

產險業者說，若發現民眾有保險詐欺事實，除拒賠之外，對於「較特別的理賠案件」，因目前有金融法制暨犯罪防治中心，將協助保險業者作匯整調查工作。