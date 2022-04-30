追求建築美學不再是民間建商的專利，愈來愈多的公共建設也在建築及景觀下功夫，希望打造出讓民眾驚艷的公共空間。2022建築園冶獎近日揭曉，台南市政府一舉拿10項大獎。其中，工務局代辦剛啟用的大台南會展中心，也以台南歷史文化特色為主題，利用複合材質融入古城牆的概念設計外觀，創造出具有在地性且既傳統又現代的國際會展設施獲獎。

市府都發局長莊德樑表示，2022建築園冶獎由高雄市建築經營協會主辦，4月26、28日進行決選時，市府共有6項建設獲得「公共建築景觀類」、3項建設獲「校園建築景觀類」及1項建設獲得「社區文化景觀營造類」。

公共建築景觀類的得獎作品，分別有：都發局「月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫」；工務局「台南市北區公66公園闢建工程（兵配場）」；工務局代辦的「大台南會展中心」；水利局「仁德之心-滯（蓄）洪池景觀營造計畫」及「蘇厝（溪尾）滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫」；交通局「中西區友愛街立體機車停車場」。

校園建築景觀類的得獎作品，為教育局推薦的永康鹽行國民中學、安南九份子國民中小學及善化小新國小等3所學校新建工程。由於3校均以永續校園為目標，並結合地方文化校園特色進行整體規畫，還融入自然景觀生態環境、動靜態空間區域設計、環保節能等設計，除能提供優質的學習環境，也能透過校園空間引發學生思考與多元學習，讓學校成為孩子編織夢想與創造想像力的基地。

至於社區文化景觀營造類得獎的都發局「台南築角創意營造計畫」環境改造工程，位於後壁區頂長社區發展協會「長短樹的秘境花園」，主要改造基地內的廢棄舊建築與周邊景觀，並重新美化、修復社區居民共同生活記憶的博士井空間，透過活化閒置空間，凝聚社區意識，促使社區達到永續經營。