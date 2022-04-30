民進黨籍雲林縣議員顏旭懋涉毒品案，29日屏東地檢署偵結起訴求處無期徒刑，民進黨雲林縣黨部當天漏夜舉行執委會、評委會，決議開除顏旭懋黨籍，同時喪失縣議員黨內提名登記資格。另外，外傳顏旭懋為民進黨雲林縣長參選人劉建國「好央甲團隊」成員，劉建國辦公室30日鄭重否認。

屏東地檢署去年5月偵辦漁船走私安非他命毒品案，意外發現顏旭懋與船東的通聯紀錄，以有串證之虞向法院聲押禁見遭駁回，經檢方抗告，屏東地方法院裁定羈押禁見。本月29日屏東地檢署偵結，建請法院量處無期徒刑，併科1500萬元罰金。

民進黨雲林縣黨部29日漏夜針對此案開會討論，認為顏旭懋的行為已嚴重損害黨的名譽，民進黨對毒品零容忍，黨員涉毒絕不寬貸，決議開除顏旭懋黨籍，之前顏登記黨內縣議員提名，也因遭開除黨籍而自動喪失資格。

另外，外傳顏旭懋為現任立委、民進黨雲林縣長參選人劉建國「好央甲團隊」成員，劉建國辦公室副主任林廉貴強調，顏旭懋從未代表劉建國參與各種活動，並非「好央甲團隊」成員，已有不少支持者對此謠傳感到憤怒，認為是特定人士故意抹黑，盼外界不要以訛傳訛。