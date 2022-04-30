為落實動態清零總方針和「四早」要求，有效應對Omicron變異株傳播風險，確保首都正常生活，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，自5月5日起，北京市民進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，均須持有7日內核酸檢測陰性證明。有特定防疫要求的，組織管理方可縮短核酸檢測時間要求。同時從5月3日起，本市核酸檢測對市民免費，並進一步優化全市核酸採樣網點佈局。

另外具體查驗要求，在醫療機構就診方面，進入醫療機構就診人員，在掃碼測溫同時，查驗48小時內核酸檢測陰性證明。對於急危重症等特殊情況，嚴格落實首診負責制，不得以核酸檢測結果不符合要求為由拒診。

而在組織活動如參加會議培訓、文藝演出、體育賽事、團隊旅遊等有組織的聚集性活動，按照「誰組織、誰負責」原則，在掃碼測溫同時，查驗48小時內核酸檢測陰性證明及疫苗全程接種證明。

針對需預約活動像是博物館、圖書館、旅遊景區等有預約要求的場所，預約時須提供7日內核酸檢測陰性證明，入場時掃碼測溫並查驗7日內核酸檢測陰性證明。