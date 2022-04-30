台北市疫情持續延燒，台北市長柯文哲昨要民眾快篩陽性後，才至社區篩檢站進行PCR採檢，他今赴聯合醫院中興院區快篩陽分流診視察，允諾會用最快時間，讓民眾能在一線內完成掛號、給藥，成為類似快篩陽性的特別急、門診。

柯文哲指出，有些人快篩陽性時已有症狀，即使尚未證明是PCR陽性確診，在等待結果出爐期間，相關症狀的藥還是要先給，院方應事先製作大人、小孩的3天份藥包，結帳盡量使用無現金交易，會再給院方1天的時間，未來民眾只要帶著儲值好的悠遊卡即可，這樣速度會比較快。

外界好奇快篩陽才能做PCR篩檢的呼籲是否有強制性。柯文哲則說，社區篩檢站都須提前預約，好歹要把已經預約的消化掉，目前要多一線人力來處理，他也再度呼籲有症狀才做快篩，快篩陽才來做PCR，但民眾若堅持要做，醫院也不會拒絕，「因為臨床上還要跟你爭執、辯論要不要給你做，那些時間就已經做完了。」

柯文哲表示，過去2年來的防疫經驗指出，80％至85％以上的市民，都相當遵守北市防疫規則，所以這種軟性呼籲，能讓大家平安度過疫情，這一直是台北市在防疫上最成功的地方，未來會用最快的時間，讓民眾在給藥、掛號上能一線完成，變成類似快篩陽性的特別急、門診。

今天是勞動節連假，但上午篩檢的民眾不多，究竟是因假日還是政府呼籲奏效。柯文哲則說，台北市民還是蠻有水準，如果繼續用80／20法則，透過呼籲方式，相信這是疫情最後一關，如果這波可以度過，台灣有望可以解封。

由於目前篩檢站仍保留一般民眾、非快篩陽的檢驗通道，媒體追問何時會取消，柯文哲則說，目前有三線人力在運作，對醫院是很大負擔，屆時會隨著人數的變化調整，可能會將部分合併。北市府副發言人魏佑任補充，會朝向專做快篩陽的方向前進。

因應未來可能增加的篩檢人潮，柯文哲說，之後榮總可能會加開一線，或是讓現有的篩檢站增加量能，市府會考量效率、監看數字，必要時會提高每個站能做的量能，比如說延長工作時間等等。