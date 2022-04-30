民進黨中執會27日通過徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長、立委劉建國選雲林縣長、前頭份鎮長徐定禎選苗栗縣長，並提名立委周春米參選屏東縣長。媒體人「逆風的烏鴉」則表示，從總統蔡英文記者會上的說法，可見其對這場選戰的訴求，就是要選「能配合中央政策的人」；這讓他想起桃園當日社區疫苗接種服務的宣導卡片，只提供高端一種疫苗。此說法引發熱議，不少網友痛批，疫情當頭政府不該還忙著選舉。

逆風的烏鴉昨日（29）在臉書發文表示，民進黨27日一口氣提名了4個縣市長候選人，主打他們是「會做事團隊」。看起來，蔡英文也把這場選戰的民進黨訴求定調了，就是要選能配合中央政策的人。

逆風的烏鴉指出，蔡英文在記者會上稱，不只中央要有完善的政策，地方也要有適任的縣市首長，才能結合更大的力量，落實防疫政策；民進黨推薦的縣市長候選人，最能夠和中央合作，也最能夠落實各項政策。

對此，逆風的烏鴉直言，民進黨的市長最能配合中央防疫政策？於是他想到了桃27日社區疫苗接種服務的宣導卡片，上面就只提供一種疫苗，不是別的，就是只有高端，「所以真的很配合中央政策」。不僅如此，逆風的烏鴉更意有所指道：「總統的話，要聽啊。」

此文引發熱議，網友紛紛留言：「到現在前線亂成一團了，還在選舉」、「因為只剩高端吧！」「配合中央，讚」、「每天破萬例還在忙選舉，台灣老百姓真悲哀啊」、「會做事是一定要有的，但就得看看做的是『什麼事？』」