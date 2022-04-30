《台北股市》越南控-DR5月4日起改列全額交割股 11:382022/04/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，越南製造加工出口控股依規定公告並申報110年度合併財務報告，顯示每股淨值低於5元，依營業細則第49條之1第9項第2款規定，公告自5月4日起，越南控-DR(9110)自5月4日起改列全額交割股。 《國際經濟》通膨衝20年最高 澳升息機率大增 救急診 花蓮社區篩檢站5月9日起只做PCR #5月 #日起 #越南控 #DR #改列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高通傳捷報 概念股吃定心丸 04:102022/04/30 證券．權證 《興櫃股》鈺鎧競拍底價18.02元 估5月20日上櫃 11:482022/04/29 財經 越南控-DR自5月4日起列變更交易方法 18:262022/04/29 財經 16檔5月常勝軍 法人追捧 04:102022/04/30 證券．權證 5月盤價 唐榮降華新升 04:102022/04/30 證券．權證 台南＋227 市府宣布：醫院、住宿型長照即日起禁止探視 15:292022/04/29 生活 台東＋64 同校、職場及親友間感染 縣府：禁探病至5月底 16:112022/04/29 生活 台鐵6月29日起大改點 汰換52歲莒光號 04:102022/04/29 生活新聞 藥華藥 5月4日恢復為普通交割買賣 20:132022/04/29 財經 史話》蔣經國力促美國摧毀大陸核武（戚嘉林） 00:002022/04/30 兩岸史話 好天氣沒了！北部今降8度 下周連雨5天 07:362022/04/30 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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