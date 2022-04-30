台灣證券交易所表示，越南製造加工出口控股依規定公告並申報110年度合併財務報告，顯示每股淨值低於5元，依營業細則第49條之1第9項第2款規定，公告自5月4日起，越南控-DR(9110)自5月4日起改列全額交割股。