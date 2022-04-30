根據一份最新台北市長民調顯示，國民黨立委蔣萬安以31.9％支持度奪冠，衛福部長陳時中的支持度則大幅下跌，甚至還輸給台北市副市長黃珊珊。資深媒體人黃揚明指出，有綠營人士向他透露，陳時中的民調下跌，甚至讓民進黨主席、總統蔡英文對陳時中參選台北市長的信心產生動搖，「這份民調有很重要的參考性，陳時中最近的聲望確實是下降的」。

據《中天新聞》委託求真民調公司，於本月23至26日，針對20歲以上台北市民進行台北市長人選支持度的市話及手機調查，結果顯示，陳時中支持度19.2%排名第三、黃珊珊25.8%排名第二、蔣萬安支持度31.9%排名第一。

從選民年齡交叉分析可見，陳時中在20至29歲年輕族群的支持度僅15%，黃珊珊則是拿到31.6%排名第一，蔣萬安也有29.6%的支持；整體而言，黃在49歲以下有明顯優勢，蔣則在50歲以上明顯領先。

黃揚明29日在中天節目《辣晚報》中表示，自己特別去看了民調進行的時間，4/23-26每日確診病例有4000-6000例，民眾都認為疫情可能要大爆發，再加上在那個時間點大家又買不到快篩試劑，大家不會怪台北市政府，而是會怪中央沒有準備。

黃揚明認為，陳時中會宣布通過「3+4」、快篩實名制等政策，會不會是民進黨內部民調發現陳時中民調下滑，看到民怨來了，於是讓政策立刻上路？黃揚明更說，有很多綠營的朋友問他，「有沒有聽說，小英對陳時中選台北有一點信心動搖？」現在綠營內部在傳這個訊息。這份民調有很重要的參考性，陳時中最近的聲望確實是下降的。