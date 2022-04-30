台中市一名賴姓男高中生日前不慎遺失皮夾，慌張地到派出所報案，員警吳宙澄得知其身無分文，沒錢搭車返家，立即二話不說，慷慨解囊掏出現金幫忙，但員警為善不欲人知，直至日前高中生的父親寫信至警察局感謝，才讓善行曝光；吳宙澄坦言，從警26年其實借了不少錢出去，從沒想到有人會歸還100元，還寫感謝信。

台中市政府警察局第二分局永興派出所警員吳宙澄於3月2日17時許在所內擔服備勤勤務，一名賴姓男高中生慌張地跑進派出所，表示，他的皮夾不見，直到放學時要搭車返家才發現，也不清楚皮夾掉在哪裡，想到派出所詢問皮夾有無被拾獲，並打電話請父親到派出所載他回家，未料，賴父人正好在外地，無法趕回來接兒子，吳宙澄得知後二話不說，直接拿出100元給賴生去搭公車，因沒想到要賴生還錢，所以並沒留下任何資料，讓賴生得以順利返家。

沒想到隔天賴父就到派出所歸還吳宙澄借出的100元，並對他熱心關懷的行為感激不已，讓兒子平安返家，之後又再寫信至警察局特別感謝員警的善舉，這才讓吳員熱心助人的善行曝光，吳員獲知自己要被表揚時，感到十分意外，謙虛地說這沒什麼，自己只是幫了個小忙，真沒想到家長隔天就登所拜訪並還錢，還特別寫信至警察局感謝，讓他感到十分驚喜，因為從警以來，其實借了不少錢出去，但還錢的人卻很少，自己覺得是幫了小忙。

台中市二分局局長陳家銘表示，吳員從警26年，工作認真且熱心助人，表現值得讚許，他的善舉已於4月27日警察局週報時公開表揚，也期許每位員警都能秉持同理心為民服務。