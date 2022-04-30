藝人賈永婕2021年疫情期間，發起捐贈醫療物資等善舉，被全民封為「防疫女神」，近來本土疫情再起，甚至來到單日破萬確診案例，讓她再次重返抗疫行列，為辛苦的醫護人員送飲料消暑，甚至還跟上時事話題，強調自己是「九天玄女唯一指定」。

賈永婕眼見近日國內疫情嚴峻，眼見悶熱天氣得穿著隔離衣工作的醫護人員，不捨表示：「他們承接了台北市府的公費檢測，每天六百人次以上的檢測，隨著確診人數增加，醫護人員的工作量也爆增！真的非常非常辛苦」，因此再度拾起「防疫女神」身份，送冷飲到醫院給第一線人員消暑，滿懷感激表示：「喝個涼的休息一下，也感受一下我們感恩的心，謝謝你們一直以來的守護」。

賈永婕昨（29日）在臉書發文表示幫1919食物銀行打包要發送的物資，眼見對方對發送物資數量精準要求，尤其數字一直不斷核對再核對，可見很珍惜所有物資，讓她坦言相當感動，更也不改幽默個性，在影片打上「九天玄女唯一指定」的字樣，立刻笑翻一票網友。

對此，網友紛紛留言：「好感動，也好敬佩你的老公，你們都超有慈悲心」、「您真的由內而外散發美的光芒，臺灣之光當之無愧，感謝您全家這麼熱心」、「有能力就多幫助別人，也不說什麼大話就自己願意付出，真的內外兼備的美」、「感謝妳傳達正能量，也感謝捐贈者與善良的志工」。