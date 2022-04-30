疫情延燒至校園，中央宣布開放6至11歲兒童施打疫苗。校園示意照。（蔡旻妤攝）

疫情延燒至校園，中央宣布開放6至11歲兒童施打疫苗。校園示意照。（蔡旻妤攝）

疫情延燒至校園，中央宣布開放6至11歲兒童施打疫苗，台東縣府強調，教育部要求應給家長7天的考慮期間，縣府持續調查接種意願中，最快預計5月4日起陸續安排校園接種莫德納疫苗，預計於5月下旬全縣接種完畢。

縣府教育處表示，許多家長關心小朋友疫苗何時開始可以施打，為尊重家長選擇權及意願，台東縣部分學校已於上周提供接種意願書給家長，為讓家長有充分時間考慮，家長最遲可於5月9日前回報。學校會主動聯繫衛生所預約入校施打時間，台東市區則盡力協調醫院協助，全縣預計在5月30日前接種完成。

教育處說明，台東縣目前已有部分學校預約施打疫苗日期，紅葉國小5／4、興隆國小5／9、南王、知本、建和、新興、嘉蘭及綠島國小5／13，東河國小5／16，加拿、鹿野國小5／17、光明國小約5／18，馬蘭國小5／24。並提醒施打對象為滿6到11歲兒童（滿6歲算法：5／2起，到接種日當天滿6歲的學童）

此外，教育處提醒各校發放並回收完家長意願通知書後，在5月4日前回報相關資訊，學校發放接種疫苗意願書的時間及可接種疫苗學生數；家長同意在校集中接種疫苗的學生數及佔全校比例；家長自行帶去醫療院所接種疫苗的學生數及佔全校比例；與各地衛生所聯繫在校集中接種疫苗的時間。