民進黨公布台北市議員第二選區初選民調結果。（民進黨提供）

年底就是台北市議員選舉，民進黨派系在各區廝殺激烈，近期初選結果陸續出爐，第2選區（內湖、南港）稍早開盤，此次老將加新人呈「6搶4」局面，最終由現任議員江志銘、李建昌，還有回鍋老將王孝維、英系何孟樺出線。台北市無黨籍議員邱威傑（呱吉）力挺的許菡芸則無緣通過初選考驗。

回顧過去選戰過程，民進黨在港湖地區擁4席基本盤，2014年4選將高嘉瑜、李建昌、江志銘及王孝維全壘打後，2018年雖維持4席提名，但時任議員的高嘉瑜以3萬4285票高票數當選，讓當時爭取連任的王孝維以些微差距落選。

今年底選戰，王孝維捲土重來，老將加上新人包括現任議員江志銘、李建昌，非現任議員中，英系支持的何孟樺與王孝維上演網內互打，以及民主活水陣營、呱吉前辦公室主任許菡芸、前社民黨發言人「奶爸律師」陳又新。

根據民進黨初選民調結果，民調最高的前4位依序為老將李建昌20.41％、江志銘19.14％，再來是回鍋老將王孝維18.31％，最後是獲新人加權20％的何孟樺17.97％，另外2位無緣被提名的則是許菡芸14.88％、陳又新9.29％。新人中，何孟樺即使扣掉加權分數，還是些微超過許菡芸。