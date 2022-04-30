上海市經濟信息化委總工程師張宏韜今（30）日在上海防疫記者會上表示，首批優先復工復產的「白名單」企業復工率已超過80％，包含上汽集團各整車廠和特斯拉公司都穩定實現整車批量下線；中芯國際、華虹集團產能利用率持續保持在90％以上。

此外，在總結完善前期工作的基礎上，按照聚焦重點、有序推進原則，持續保障汽車、積體電路、生物醫藥、化工新材料等重點產業鏈的恢復，張宏韜表示日前又推出了第二批1188家「白名單」企業，有的區在此基礎上也推進了一批符合條件的企業復工。後續將結合最新形勢，修訂完善《工業企業復工復產疫情防控指引》。

對企業和社會普遍關心的復工復產難點，也加快支持解決，主要採取多項措施。第一是有序推動人員返工。上海運用數位化方式，在「隨申辦」上啟用電子「復工證」生成身份、單位資訊，目前已發放超過1萬張。加上部分區支持部分企業集中返工等方式，近期全市重點企業新增返工人員超過4萬人。

據《中國青年報》報導，第二是緩解物流運輸問題。針對企業原材料及零部件運輸供應等環節，落實全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定的相關要求，通過辦理車輛通行證，幫助打通市內外交通物流。

第三是努力做好服務保障，全力幫助企業打通復工復產中的難點和堵點，通過建立問題清單和銷項機制、供應鏈紅黃燈機制等，推動符合防疫要求的重點企業復工復產與復工企業不停產。