就算灰熊明星主控莫蘭特30日手感欠佳，全場投14中4，仍拿17分、11助攻與8籃板的接近大三元表現，帶領灰熊克服一度落後13分頹勢，最後以114比106逆轉擊敗地主灰狼，宣告4勝2敗戰績挺進季後賽次輪，接著將跟柯瑞領軍的勇士交手。

擁有地主優勢的灰狼，上半場就靠愛德華茲火力全開，個人半場轟下20分，加上麥克丹尼爾斯替補投進3顆三分球、包辦10分的貢獻，打完上半場，灰狼52比49領先灰熊，灰熊明星後衛莫蘭特半場陷入低迷，投6中1，僅有4分進帳。

灰狼下半場一開始就打出14比4，擴大領先到13分，不過灰熊馬上回以12比0重新追上，沒想到第3節結束前，灰狼又是10比2小高潮，讓他們打完前3節，仍以84比74領先；可是灰熊末節再次反撲，更在最後6分鐘打成94比94平手。

灰熊更靠貝恩最後3分03秒的三分球，取得101比99超前，莫蘭特馬上補上兩分球，幸好麥克丹尼爾斯最後1分34秒投進三分球，灰狼追到只差1分，可是泰厄斯瓊斯最後1分09秒也還了一顆三分球，幫助灰熊取得106比102領先。

麥克拉夫林最後57.6秒上籃放進兩分，接著灰熊換成傑倫傑克生灌籃取分，雙方仍差4分，貝弗利搶投三分外線不進，莫蘭特最後20.7秒兩罰俱中，幾乎宣告灰狼的淘汰，暫停過後，灰狼換愛德華茲搶投三分不進，比賽勝負已經底定。