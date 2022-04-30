繳稅季即將到來，王道銀行（O-Bank）推出繳稅季信貸專案，不需申貸開辦費，首期貸款年利率更只要0.01％；此外，王道銀行亦推出繳稅季刷卡優惠，新戶最高可享新台幣250元等值回饋。

王道銀行推出繳稅季信貸優惠，即日起至6月30日止，提供申貸開辦費0元優惠，最高可貸新台幣500萬元；貸款利率為兩段式，首期貸款年利率固定為0.01％，第二期起年利率最低3.25％起，採機動計息。有信貸需求者可透過王道銀行官網全程線上申貸，最快一天即可完成核貸，期望在疫情嚴峻期間，支持消費者於繳稅季的資金周轉需求。

王道銀行另推出刷卡繳稅優惠，只要於5月1日零時起在王道銀行官網登錄成功，並於6月30日前刷王道銀行簽帳金融卡完成綜合所得稅繳納者，享現金回饋新台幣100元。此外，於5月1日至6月3日期間，選擇以綁定一卡通MONEY的王道銀行帳戶繳納綜合所得稅者，前500名亦可享一卡通MONEY儲值金10％回饋，上限100元。另搭配王道銀行新戶好禮活動，新開立王道銀行帳戶並綁定一卡通MONEY，再享現金回饋新台幣150元，加計繳稅優惠活動之一卡通MONEY儲值金回饋，最高可獲新台幣250元等值回饋。