30歲大陸男星張哲瀚因飾演《山河令》周子舒一角爆紅，卻被起底過去赴日時在飽受爭議的神社外拍照，遭大批網友質疑行為過於親日，手上26個代言全數解約、社群帳號被強制關閉，事件爆發後沉寂近8個月，都未有在公開場合見到他的機會，今（30）日凌晨在社群平台發布手寫信，讓粉絲們非常激動。

張哲瀚（30）日凌晨在Instagram發出一張手寫信圖片，配文「My voice.」，似乎是在為自己發聲，他寫到「很抱歉，目前只能以手寫信的形式與大家見面，無比感謝這段時期幫助我的社會各界人士和夥伴們，正是由於你們的信任和支持，讓我堅持到了現在，同時讓我堅信正義終將到來。」，據悉，有關單位鼓勵張哲瀚親自到北京公安朝陽分局，為遭網路誹謗報案，藉此能夠還自己一個清白。

張哲瀚提到不少粉絲是因為電視劇《山河令》喜歡他和另外一位主演龔俊，接著指出「自去年八月後，對方商務屢屢出現本人相關元素，我無法理解，當時也無力干預，至於這怪象背後是否還有深層事實，我相信時間會給予我們最後的答案」，也強調「我與這位前同事在結束電視劇的拍攝後，除了工作時間的必要合作，私下並無交集，自二零二一年六月至今無任何聯絡。」

張哲瀚最後談及家人「我懇請見到這封信的人，尊重基本的常識和理性，不要被別有用心的勢力煽動、蠱惑、去傷害我的家人和陪伴我走出深淵、親如家人的朋友們。」，據悉會發出這份手寫信，疑似是有不理智的粉絲辱罵張哲瀚的母親，令孝順的他無法忍受家人被指責。