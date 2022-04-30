本土疫情升溫，下周一起將開放兒童接種疫苗。北市聯醫忠孝院區小兒科主任杜戎玨表示，這幾天兒科急診湧入許多病人，一般狀況下兒童多是輕症，但最近他卻遇到兩個地雷，其中一人是年僅6歲的小孩，因為熱痙攣掛急診，緊急採檢確診；另一人則是患有先天性心臟病的13歲童，上吐下瀉10幾次，脫水到抽不出血，讓他急籲快讓小朋友打疫苗。

杜戎玨日前在臉書上發文表示，這幾天兒科急診人數，光是白天的量，就超過過去兩年大部分假日的人數，而且98％以上都是呼吸道症狀、腸胃炎症狀，有新冠接觸史或自行快篩陽性的個案，使得兒科同仁必須一直穿脫二級防護裝備看診檢查，彷彿永遠看不完也篩不完，如今病人仍舊像潮水般的湧來。

杜戎玨指出，他本來很慶幸多數來看診的小朋友都是輕症，因此幫忙採檢PCR、給藥與衛教後就能放人回家。沒想到，不久後就遇到2個大地雷。

杜戎玨透露，一個6歲多的小朋友第一次發生熱痙攣，由於良性的熱痙攣幾乎都是發生在5歲之前，因此他覺得不太對，當下他便決定要採用院內快速的PCR檢查，結果真的是確診，Ct值僅14，給了點滴與退燒藥之後，小朋友的意識有慢慢恢復，但畢竟是新冠肺炎所引起，實在大意不得，再加上最近有出現幾起香港和台灣兒童染疫後併發腦炎，讓他當下就決定將個案轉去醫學中心觀察跟治療。

杜戎玨表示，間隔不到1個小時，第二個地雷就來了，一個13歲患有主動脈狹窄合併疑似威廉氏症的小朋友，因為發燒與上吐下瀉10多次，整個人都癱軟了，因為先天性心臟病與基因缺損都是變重症的危險因子，所以他立刻就決定要驗PCR，結果一樣確診，Ct值也是14，而這位小朋友已經脫水到抽不出血，只能先給輸液和止吐治療。

杜戎玨指出，這位13歲的小朋友本來是可以打BNT疫苗的，但家屬沒有讓小朋友打疫苗，讓他忍不住在心裡大翻白眼。後來這個孩子要辦轉院，但因為疫情緣故，轉院方式較為繁瑣，因此最後總共耗費8個小時，才成功轉院。

杜戎玨說，他相信衛生局的人肯定都忙到焦頭爛額，但他最擔心的是，如果這樣的個案越來越多，還能夠轉去哪一間醫院。我們現在感覺是站在隧道的入口，出口的光線只是隱隱約約、若隱若現，希望大家都能平安地走出黑暗，迎向光明，等到兒童疫苗都到位時，拜託家長們都同意讓孩子打疫苗。