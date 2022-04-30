逢甲大學住宿生在網站指控「跟確診者住一起」，要求校方給一個交代。校長李秉乾在學校官網，以公開信道歉。（陳淑芬翻攝）

「學校宿舍讓我跟確診者住在一起」逢甲大學有住宿學生在社群網站貼文，要求校方給一個交代，在網路引發關注。校方昨天澄清後，校長李秉乾在學校官方網站發表公開信件表示，校方並非漠視、冷處理或不作為，是因應變房量能不足所致，他並向受影響的學生及家長致歉。

1名逢甲大學住宿生在網站Dcard貼文指稱，她住宿舍4人房，其中1室友是跟確診者密切接觸的隔離者，室友們多次向學校反映應對她執行「一人一室隔離」，但學校認定她在第一天快篩陰性就沒事，可繼續同住觀察後，就沒有實質作為，讓她們每天心驚膽跳，果不其然，那名密切接觸者確診了。

此事在網路發酵，引發討論。校方昨天澄清說明後，校長李秉乾晚間即發布公開信件說明指出，校方一向積極處理各項防疫措施，此次新聞事件，實非校方漠視、冷處理或不作為，而係因應變房量能不足所致，他並向受影響的學生及家長致歉。

李秉乾指出，A學生在24日晚間做快篩陽性，待PCR確認期間，校方針對有密切接觸的另寢室B學生快篩，結果為陰性，當時宿舍區應變房所安置PCR確診及快篩陽性疑似確診者已滿載。而B學生未取得正式居家隔離通知，無法外送至防疫旅館，才先安排她在原宿舍持續觀察，導致同寢室3室友擔憂。

李秉乾說，台中市府在4月27日派員到校協助群聚疫調，也認同學校目前分層的空間處置方式：PCR確診者單獨隔離於宿舍區之外、快篩陽性隔離於宿舍區應變房。

李秉乾表示，自4月23日疫情再起至今，學校已累計93人確診，這波疫情急且快，一次暴增多例快篩陽性或PCR確診學生，包括住宿學生，宿舍區應變房量能不足的情況下，學校甚至調整校長官邸、教職員休息空間作為確診學生居隔住所。

李秉乾指出，近兩日確診人數雖稍有減緩，但初步判斷宿舍傳播鏈尚未完全受到控制，為有效阻斷傳播鏈，學校下週仍持續維持線上與實體並行教學模式。福星宿舍公共空間區域已再次完成清消，並規劃30日進行全校大規模清消作業，並在學生同意前提下進行宿舍區個別房間清消。