今年3月底酒駕新法公布累犯個資正式上路前，台南市曾搶先公布「馬賽克版」的個資照片，被外界批評「做半套」後，30日在市府交通局網站首度公布沒有打馬賽克的酒駕累犯個資；至於先前的馬賽克版個資，也宣告暫停公布。交通局還強調，該局網站已設置「臺南市酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」，將由交通事件裁決中心定期上傳公布。

交通局公布的首波酒駕累犯名單有3人，違規地點分別在永康區、安平區及官田區。由於3人於2020年間均曾有酒駕違規紀錄，此次再犯經審查已符合新法酒駕累犯的公告規定，因此裁決中心依中央的規定，完整揭露駕駛人姓名、照片等相關資訊於交通局網站專區。

交通局表示，酒駕新法今年3月31日上路後，依據新修正的《道路交通管理處罰條例》第35條規定，如於10年內再犯酒（毒）駕規定並經裁處確定者，除了加重罰鍰、移置保管汽機車、吊銷駕駛執照及道安講習外，還會依新修正的酒駕累犯規定，公布姓名、照片及違法事實；累犯記錄則從2019年7月1日起算。

交通局長王銘德強調，由於公布累犯者的資訊，並不是取締後隨即公布，必須當事人受裁決處分確定後才能公布，因此首波公布的3名酒駕累犯，最近一次因酒駕被取締的時間，為4月1日至4月18日。