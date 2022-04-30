星座運勢網站「星座神婆」分享，金牛座、雙子座、獅子座、天秤座、天蠍座、射手座5月運勢很旺，凡事順遂，無論生活或工作上都無憂無慮，過著幸福的好日子。

▍1.金牛座

金牛座5月運勢增旺，若是過去心中有計畫，在5月能遇到實行的機會，只要用踏實的態度面對，就能做出滿意的成績，這件事也將為人生重要的轉捩點。

▍2.雙子座

雙子座5月感情運特別順利，有伴的人感情順利增溫，兩人有機會往下一階段發展；單身的人桃花朵朵開，不過要靜下心思考，自己想要怎樣的感情，確定心意再下決定，才不會浪費彼此的時間。

▍3.獅子座

獅子座5月好運降臨，行動力增加，對於目前一成不變的狀態很不滿意，開始想要積極改變，雖然在初期可能會遇到一些困難，但這次的改變將能讓你明顯成長，實力更加堅強。

▍4.天秤座

天秤座5月獲得上天眷顧，在職場上順風順水，做事特別順利，社交場合會遇到意外驚喜，身邊好事不斷。不過要記得提醒自己保持謙虛的態度，並好好守護手邊的一切，才能延續好運。

▍5.天蠍座

天蠍座5月的貴人運很好，會遇到一個生命中非常重要的人物，對方很值得信賴，是難得的珍貴緣份，能夠和對方邁入人生下一階段。工作上會遇到一些困難，不過只要冷靜處理，一切都會迎刃而解。

▍6.射手座

射手座5月過得很順利，家人能給予充分的支持，讓你盡力在職場上打拚，工作場合遇到的同事、合作夥伴都非常可靠，提供有力的幫助，只要能保持目前的狀態，一切都能如願進行。