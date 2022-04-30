日本首相岸田文雄29日與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會談，有關俄羅斯入侵烏克蘭，雙方達成「不同意在任何地區以武力片面改變現狀」的共識。

日本放送協會（NHK）報導，正在印尼的岸田預計5月1日轉往越南訪問，將跟越南總理范明正（Pham Minh Chinh）舉行領袖會談，確認雙方在安全保障與經濟領域強化合作關係。

岸田率團出訪東南亞及歐洲，29日晚間在第一站印尼與佐科威會談。

岸田與佐科威就俄羅斯入侵烏克蘭交換意見，對「不同意在任何地區以武力行使或威嚇侵害主權與領土完整性，或是以武力片面改變現狀」達成一致看法。

岸田與佐科威也就包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）能否參加今年11月舉行的20國集團（G20）峰會等未來情勢發展及適當密切合作，達成共識。

岸田另在涉及中國的情況說「強烈反對在東海及南海以武力為後盾嘗試片面改變現狀及經濟威迫」，確認跟印尼持續合作。

富士新聞網報導，佐科威對與俄羅斯關係曾表達一定顧慮，岸田此行跟佐科威就烏克蘭情勢確認合作事宜。

岸田說，無法容許對烏克蘭的軍事攻擊，已跟佐科威確認反對違反國際人道法對平民及相關設施的攻擊行為。兩人也對朝立即停止行使武力及透過對話解決事態看法一致。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110430