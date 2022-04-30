風華流轉 漫遊餅藝 「2022臺灣餅」甄選活動起跑

經濟部和商業總會昨 (30)日舉行「2022臺灣餅」甄選活動，即日起開始受理報名至5月31日，今年的獲選業者可優先參加產品及包裝輔導、展會及通路媒合等系列行銷活動，歡迎全臺優秀的糕餅業者踴躍報名今年的獲選業者可優先參加產品及包裝輔導、展會及通路媒合等系列行銷活動，歡迎全台優秀的糕餅業者踴躍報名。

根據財政部統計資料顯示，我國110年烘焙相關產業家數達12,000多家，產值達新臺幣1,057億元，臺灣烘焙業者不斷求新、求變、求突破，融合獨具的臺灣風格特色與現代健康的口味訴求，讓烘焙產品從早期僅是提供人們溫飽的食物成了時尚風潮與幸福氛圍的代表。近日，臺灣烘焙好手更是在有「烘焙界奧林匹克」之稱的路易樂斯福世界盃麵包大賽中，以三項第一的好成績奪下團體賽總冠軍，用技術與實力贏得世界的尊重與榮耀，這是臺灣之光，也是烘焙業的驕傲。

經濟部商業司蘇文玲司長。

經濟部商業司蘇文玲司長表示，「2022臺灣餅」鼓勵以台灣餅藝爲底蘊，發揮創意研發製餅，讓台灣餅得以歷久彌新、代代相傳，並且揚名國際。商業司也將投入資源輔導獲獎業者善用我國豐沛的特色素材與文化內涵，導入美學設計爲產品加值，並協助業者與通路媒合拓展市場，一起將烘焙產業打造成幸福產業。

全國商業總會許舒博理事長。

全國商業總會許舒博理事長則表示，全世界都已經開放觀光產業，台灣應和世界接軌開放國境，帶來商業活動，更多的人潮才能帶來錢潮，再封下去的話，不論是糕餅業、觀光產業，甚至是今天也有到場的婚紗產業，對整個產業鍊都產生非常大的影響。

經濟部商業司指出今年辦理的「2022臺灣餅」甄選活動，鼓勵以臺灣餅藝爲底蘊，發揮創意研發製餅，讓臺灣餅得以歷久彌新、代代相傳，並能揚名國際。商業司也將投入資源輔導獲獎業者善用我國豐沛的特色素材與文化內涵，導入美學設計爲產品加值，加速臺灣烘焙產業升級；再運用展會、多元媒體行銷，吸引臺灣與國際觀光客到店消費，體驗臺灣餅的美好滋味；並協助臺灣餅業者與通路媒合，以拓展市場、增加銷售管道，一起將烘焙產業打造成具有臺灣經濟產值的幸福產業。

今天臺灣餅誓師記者會中也邀請去年得獎業者將得獎產品帶來現場與大家分享，有百年餅藝傳家的郭元益，用在地黑毛豬、頂級鹹鴨蛋及屏東赤小豆手作而成的「京饌玉露」；有一甲子的禮莊餅店，以頂級食材加上老職人精究技藝的鎮店招牌「芝麻蛋黃餅」；有超過半世紀的大黑松小倆口，將香Q麻糬與扎實肉鬆融合而成的「紅豆牛軋餅」；有來自客庄的佳樂蛋糕，巧妙地將桔餅與油蔥烤出香酥的「客家糕皮餅」；有將烘焙視爲浪漫的拉菲樂，用在地水果塑造而成的「小農金獎造型月餅」；有用心保留中式糕點獨特氣質的悄蘊糕餅茶食，以「雪凝綠豆糕」吃出中點的新質感；有來自法國藍帶廚藝的法布甜，以法國傳統點心做法，融入臺灣在地鳳梨的「馬卡龍鳳梨酥」；有來自嘉義的聖保羅烘焙花園，選用阿里山蜜香紅茶調製成餡，再佐以金棗的「棗茶趣創意堆疊餅」。每個臺灣餅都各自精彩，各具風華，每一口都是幸福的味道。