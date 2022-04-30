桃園市敬老愛心卡每月給符合資格的長者800點，可折抵車資、溫水泳池及體適能教室使用費，近期疫情嚴峻，不少長者轉往戶外運動場活絡筋骨，市議員認為應將點數使用範圍擴及戶外運動場。另點出市內多處社宅推出「微型運動中心」，但人口最多的桃園區卻沒有。體育局回應，敬老愛心卡800點是社福點數，會與社會局討論；建置微型運動中心則須評估社宅規模、人口利益。

桃園市民且年滿65歲以上長者、年滿55歲以上原住民長者可申請敬老卡，桃園市民且領有身心障礙證明者可申請愛心卡，社會局每月補助社福點數800點，設籍復興區者則每月補助1000點，點數可用於15家公車客運、機捷、6家愛心計程車、各國民運動中心溫水泳池及體適能教室，但屢屢挨批使用範圍太狹隘，導致800點根本用不完。

全台疫情升溫，民眾憂心遭傳染恐連帶影響家人，紛紛減少外出，儘量選擇在家運動，室內運動場館使用人數下滑，但相較下室外運動場仍能看見許多民眾打球。市議員黃婉如、陳美梅認為敬老愛心卡800點使用範圍應擴及戶外場館，呼籲體育局與社會局討論協調。

「800點不用替政府省！」黃婉如直呼，既然政府要鼓勵長者出門運動，加上長者使用戶外場館也有優惠，將社福點數使用範圍擴及戶外場所是最方便的辦法，否則社福點數也常被詬病用不完。

體育局回應，敬老愛心卡點數折抵收費，因涉及社會局社福點數且須克服系統後端處理，將與社會局進一步討論。目前市內有3座戶外網球場已完成安裝悠遊卡機，包括中路網球場、中壢網球場及楊梅網球場，5月1日起可採用悠遊卡或市民卡支付費用，另也提醒，楊梅網球場正在歲修，預計9月開放使用。

市議員陳美梅點出，許多社宅內有建置微型運動中心，但桃園區人口多卻沒有社宅有建置，盼能規畫。體育局表示，桃園區的社宅坪數過小因此無法建置，目前於八德、蘆竹、龜山、中壢區共6座社宅規畫微型運動中心，建置微型運動中心至少須達250坪以上，並考量人口具一定規模才能達到商業利益，空間設施規畫則以體適能健身區、韻律教室為主。