長十一發射成功，大陸首次實現運載火箭海上一站式發射。圖為長十一火箭整裝待發。 （中國航太報微信公眾號）

《中國航太報》微信公眾號消息，長征十一號運載火箭4月30日11時30分在中國黃海南部海域，以「一箭五星」方式托舉吉林一號高分系列衛星點火升空，隨後衛星被順利送入預定軌道，發射取得圓滿成功。這是大陸首次實現運載火箭海上「一站式」發射，即總裝、總測、出港、發射一體化。

長征十一號運載火箭由中國航太科技集團有限公司一院研製，主要用於太陽同步軌道和近地軌道載荷發射任務，支持單星發射、多星發射、星座快速組網和補網發射。

截至目前，長征十一號運載火箭共進行13次發射任務，其中10次為陸上發射，3次海上發射，共計將58顆衛星送入太空。今年還將有1~3次海上發射計畫，包括低傾角圓軌道和太陽同步軌道。

本次任務中，長征十一號運載火箭在一院固體運載火箭產業基地完成總裝總測，隨即轉運至港口發射船完成發射準備並出海執行任務，首次實現了火箭總裝、總測、出港、發射的一體化，任務周期縮短1／3，同時減少運輸成本及運輸過程可能產生的風險，為後續海上高頻次、批量化發射奠定了扎實的基礎。

長征十一號運載火箭在此次任務中進行了以一級更換新型伺服機構為代表的多項技術改進，提高了火箭的測試覆蓋性和可維護性，發射操作更為簡捷。本次發射船航程超550公里，進一步拓展了海射的機動範圍，提高任務適應性。

吉林一號高分03D04星~07星及高分04A星共包含5顆衛星，是由長光衛星技術股份有限公司出資自研的光學遙感技術衛星，主要用於獲取高分辨可見光推掃影像和視訊影像。5顆衛星與在軌的吉林一號衛星組網後，將為林業、農業、草原、海洋、資源、環境、城市建設等行業用戶提供更加豐富的遙感資料和產品服務。

本次發射是長征系列運載火箭第418次發射。