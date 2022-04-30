GOGYM永春館去年8月無預警停業，讓會員們措手不及，卻傳出GO GYM小巨蛋館也在29日晚間突宣布5月1日起停業，引發會員不滿，據了解，GO GYM截至目前已有2館歇業，小巨蛋館和永春館總計約有1400名會員待退款，總金額達1444萬餘元。

法務局呼籲GO GYM會員，盡速向高盛公司辦理退款，刷信用卡付費者也可洽詢發卡銀行爭議帳款事宜，現金付費者可向法院申請核發支付命令；在信託履約保障期間內會員，最近1年購買教練課程及會籍者則可依新光銀行後續公告辦理退款。

法務局指出，4月中旬經台北捷運公司通知，高盛公司申請提前於6月13日終止小巨蛋館租約，消保官及體育局當日即至場館請業者說明，又於21日召開行政調查，業者表示「因計畫徵詢同業接手意願及整理會員信託清冊等尚需作業時間，預計營運至6月13日，且正式停業前30日（即5／15前）將公布終止營運訊息。

台北市主任消保官楊麗萍表示，高盛公司原稱永春館歇業後待退人數251人（待退金額約300多萬），但北市府查詢兩館名單清冊，發現永春館歇業後尚未退款人數及小巨蛋館待退人數各約700餘人，總計約有1400名會員待退款，總金額達1444萬餘元，與前次調查會議陳述不符，另洽新光銀行表示，目前信託專戶餘額約1083萬元，逾信託期間金額業者皆已領回。

楊麗萍建議消費者，除向業者請求退還課程剩餘價值外，當時如以刷卡方式購課者，盡速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；如以現金方式購課者，則向法院聲請核發支付命令，另新光銀行後續將公告信託專戶受益人退款程序，消費者持GO GYM健身契約或會員卡向新光銀行公告申報。新光銀行專線：02-8758-7288分機7828。