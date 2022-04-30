台鐵台南車站類火車臨時站設在北門派出所前。（程炳璋攝）

台鐵工會發動五一勞動節不加班，台南車站安排350多班次的「類火車」在北門派出所前臨時站接駁，取代區間車，民眾可在車站內或臨時站刷電子票證上車，台南站30日一早仍湧入民眾詢問電話，台南車站在車站大廳設置大型立牌公告搭車資訊。

台鐵員工確定五一勞動節不加班，員工認定是「依法休假」，台南車站假日一天約有230趟列車，搭車旅客至少1萬5000人，5月1日仍維持不發任何列車，仍有43人上班，42人選擇休假，站內服務台一整天電話接不停。

多數民眾詢問確認5月1日是否真的沒有火車班次，並詢問是否會影響5月2日勞動節連假收假日的發車。

台南車站站長林煥堂表示，因應台鐵工會五一不加班，已在站內大廳設置大型引導資訊告示牌，長途列車皆無，部分區間車以「類火車」遊覽車方式取代，接駁站設在北門派出所前，南下沙崙線公車有94班、保安、中洲、大湖、岡山的接駁車約有60多班，北上的台南到善化有98班次、善化到後壁有98班次。

林煥堂表示，以往假日會搭乘區間車的旅客類型，以外籍移工居多，當天搭乘「類火車」旅客可在車站內購票或在臨時接駁站處刷機動型電子票證機。

台南車站30日仍有不少旅客搭車，站方宣稱已作好應對準備，一整天服務台詢問電話不斷，除了確認5月1日列車停駛，也關心是否影響5月2日收假日的列車班次。台南車站表示，5月2日全面回復正常發車。